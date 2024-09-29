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В Госдуме раскрыли, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

Депутат Бессараб: пенсионеры старше 80 лет получат надбавку в 2025 году

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Павел Лисицын/РИА Новости

Инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат надбавку к пенсии. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.

«С 2025 года в проактивном режиме инвалиды первой группы, лица старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей», — заявила парламентарий.

По словам депутата, надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии. В свою очередь тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них.

Как отметила Бессараб, в настоящее время в России такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению Социального фонда России, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться.

В свою очередь член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что размер материнского капитала в России на первого ребенка в следующем году может вырасти до 646 тысяч рублей, тогда как на второго — до 854 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили об индексации пенсий военным с октября.

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