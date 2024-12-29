В ДНР временно отменят комендантский час

Пушилин сообщил об отмене комендантского часа в ДНР на праздники

В Донецкой народной республике (ДНР) по случаю новогодних праздников будет отменен комендантский час. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данное решение обсуждалось с представителями и руководством силового блока республики. Комендантский час будет отменен в период с 31 декабря по 7 января.

Пушилин добавил, что для жителей региона это будет возможность уделить время семьям и близким. По его словам, в это время должны соблюдаться меры безопасности.

Глава республики добавил, что 30 декабря выпустит соответствующий нормативно-правовой акт.

26 декабря Пушилин заявил, что два жителя Донецкой народной республики получили ранения в результате атак украинской армии.

Один пострадавший был ранен в ходе артиллерийского обстрела Никитовского района Горловки. Второй получил ранение в результате сброса бомбы с беспилотника в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа.

Всего за сутки совершили порядка 10 обстрелов, которые повредили объекты в Горловке и Пантелеймоновке.

Ранее министр экономики ДНР рассказал об уникальных условиях для бизнеса в республике.