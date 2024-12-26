Два жителя ДНР пострадали в результате атак украинской армии

Два жителя Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате атак украинской армии 26 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, один из пострадавших — мужчина 1953 года рождения. Он был ранен в ходе артиллерийского обстрела Никитовского района Горловки. Другой житель ДНР — мужчина 1993 года рождения — пострадал в результате сброса бомбы с беспилотника в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Пушилин.

Всего за сутки совершили порядка 10 обстрелов, которые повредили объекты в Горловке и Пантелеймоновке.

26 декабря украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников, ранив в результате одного из налетов бойца самообороны. Другой дрон уничтожил машину в селе Муром Шебекинского округа. Водитель авто успел выпрыгнуть из транспортного средства до взрыва.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.