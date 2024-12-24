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Министр экономики ДНР рассказал об уникальных условиях для бизнеса в республике

Министр экономики ДНР: в республике созданы уникальные условия для бизнеса
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Сергей Аверин/РИА Новости

В Донецкой народной республике наличествуют уникальные условия для развития предпринимательства. Об этом РИА Новости сообщил министр экономического развития ДНР Максим Захаров.

По его словам, в республике созданы весьма уникальные условия для развития бизнеса. Так, в ДНР установлен единый сельскохозяйственный налог в размере 0%. В республике одни из лучших во всей России условий по упрощенной системе налогообложения в 1 и 5%. Кроме того, в республике функционирует свободная экономическая зона, которая предоставляет великолепные условия для инвестирования.

2 декабря министр угля и энергетики ДНР Денис Епифанов заявил о почти полном уничтожении промышленности Донбасса из-за военного конфликта.

29 июля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что тема восстановления Донбасса, возвращения в новый регион России мирной жизни стала ключевой во время рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Ранее ученые предложили делать кирпичи из угольных терриконов Донбасса.

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