ФСБ задержала россиянина по подозрению в передаче данных минобороны Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании россиянина по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщили на официальном сайте ФСБ.

По данным пресс-службы, в ходе расследования были получены сведения о контакте подозреваемого с представителями минобороны Украины. В ФСБ сообщили, что мужчина по заданию куратора за денежное вознаграждение собирал и передавал фотографии топливно-энергетического комплекса, который расположен на территории Московской области.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене.

До этого сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО местного жителя по фамилии Чистяков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

24 декабря Челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену. Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.