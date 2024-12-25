Россиянина по фамилии Чистяков арестовали по делу о госизмене

В Москве заключили под стражу мужчину по фамилии Чистяков по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО местного жителя по фамилии Чистяков. Как пишет РИА Новости, россиянина подозревают в госизмене.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чистякова Е. В. по статье 275 УК РФ», — говорится в материалах дела.

Дела по статье «Государственная измена» рассматриваются под грифом «секретно», из-за чего подробности уголовного дела и личность фигуранта остаются нераскрытыми. Известно, что мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену. Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины (СБУ).

Следствие установило, что мужчина устроил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

Ранее сообщалось, что сотрудника российского режимного предприятия заподозрили в работе на разведку Украины.