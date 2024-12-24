В Челябинске бывшего силовика осудили за госизмену

ФСБ: в Челябинске осудили майора полиции в отставке за госизмену

Челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Отмечается, что первые пять лет заключения бывший силовик проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также бывший полицейский должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, суд лишил мужчину звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».

Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки Министерства обороны и службой безопасности Украины (СБУ). Следствие установило, что мужчина устроил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) местного жителя лишили гражданства РФ за попытку связаться с представителями Службы безопасности Украины.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.