Бывшего главу министерства внутренних дел (МВД) Украины Виталия Захарченко обвинили в подстрекательстве украинских чиновников к заключению соглашения с Россией после начала СВО. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал госбюро расследований (ГБР) Украины.

По версии ГБР, Захарченко якобы от имени российских властей звонил чиновникам Украины, предлагая договор, подразумевавший сдачу территорий в обмен на высокие должности. Помимо этого, мужчина, как считает украинское следствие, создавал и публиковал видео, подогревавшие антивластные настроения на Украине.

Захарченко неоднократно высказывался в поддержку РФ и ее спецоперации. В декабре он заявил, что западные страны приложили максимум усилий, чтобы превратить Украину в «форпост» борьбы с РФ. По его мнению, Запад начал эту «работу» сразу после распада СССР. В результате Украина превратилась в некую «анти-Россию», отметил Захарченко.

Он добавил, что ответственность за майдан в 2014 году несут США и Великобритания. То же касается Германии, Польши и в меньшей степени Грузии с прибалтийскими государствами.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании агентов Украины в Запорожской области.