В России снизят налог на прибыль для производителей оборудования

1 января 2025 года правительство планирует утроить снижение налога на прибыль для компаний, занимающихся производством оборудования, необходимого для отечественной электроники. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

«С 1 января распространим преференции по уплате налога на прибыль на предприятия, которые выпускают оборудование для производства электронных компонентов. Сейчас ставка снизится для них в три раза и составит для них 8%», — сообщил премьер.

Он также добавил, что такая налоговая льгота будет действовать в течение трех лет, чтобы создать максимально благоприятные условия для работы в данной области, способствуя возврату инвестиций, расширению производства и обеспечению конкурентоспособных заработных плат для сотрудников.

Под данный законопроект подпадают высокотехнологичные устройства, включая современные станки для обработки материалов, устройства для выращивания полупроводниковых кристаллов, а также оборудование для компоновки микросхем и сборки готовых электронных приборов.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что пенсионеры в России освобождены от необходимости уплаты налога на землю в случае, если площадь участка не превышает шесть соток.

Ранее в Минфине заявили о падении поступлений налога на прибыль.