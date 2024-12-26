Названа площадь земли, за которую некоторые категории граждан могут не платить налог

Пенсионеры в России освобождены от уплаты налога на землю в случае, если площадь участка не превышает шесть соток, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Как ранее напомнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, пенсионеры в России освобождены от налога на имущество на один объект жилья.

По словам Бессараб, если гражданин живет в своем собственном жилом доме, построенном на шести сотках, то он может вообще не платить налог на землю и налог на имущество.

Во второй половине ноября ТАСС сообщил, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков собирались внести на рассмотрение в Госдуму проект закона об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц выплаты за больничный.

Ранее россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году.