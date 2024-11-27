В Минфине заявили о падении поступлений налога на прибыль

В ряде регионов России наблюдается падение поступлений доходов от налога на прибыль. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, передает агентство «Прайм».

«Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль», — сказал глава ведомства.

Силуанов добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в регионах, где предприятия заняты в угольной промышленности или были ориентированы на экспорт. Так, в Кемеровской области поступления доходов от налога упали на 59%. Аналогичная ситуация наблюдается в Новгородской и Мурманской областях, уточнил министр.

Глава финансового ведомства признал, что при планировании бюджета, а также прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы в Минфине не ожидали снижения налога на прибыль. По его словам, министерство будет наблюдать за ситуацией.

7 ноября данные Минфина РФ показали, что в период с января по октябрь 2024 года доходы федерального бюджета России составили 29,67 трлн рублей, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит российского бюджета при этом оказался на уровне 220 млрд рублей (минус 0,1% ВВП).

Ранее Минфин предложил поднять налог для «Транснефти».