В Госдуме обязали маркетплейсы давать ссылку на сертификат товара

Госдума приняла закон, который обяжет маркетплейсы добавлять в данные о товаре ссылку на запись в реестре сертификатов и деклараций, подтверждающую его соответствие установленным требованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Новая мера направлена на защиту права потребителей получать правдивую информацию о товарах и их изготовителях. Действующий закон не предусматривает, что владельцы маркетплейсов должны предоставлять ссылки, подтверждающие качество товара.

До этого правительство Российской Федерации приняло постановления о введении обязательной маркировки для некоторых категорий косметики и бытовой химии, а также бакалейных товаров, смазочных материалов и моторных жидкостей. Согласно новому документу, обязательная регистрация в государственной системе «Честный знак» для всех участников рынка начнется 1 марта 2025 года.

В сентябре сообщалось, что маркетплейсы обяжут отображать в карточках товаров информацию о наличии у них маркировки «Честный знак». Поправки будут внесены в законопроект «О платформенной экономике», который готовит Минэкономразвития.

Ранее в Госдуме ответили на предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем.