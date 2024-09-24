Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Депутат Милонов: нужно ввести госмонополию на торговлю спиртными напитками

close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Разрешать онлайн-торговлю алкоголем в России нельзя. Следует «изгнать» всех, кто спаивает население, а в идеале – ввести госмонополию на торговлю спиртным, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов Общественной Службе Новостей.

Так парламентарий отреагировал на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) разрешить продавать алкоголь в интернете с проверкой возраста с помощью биометрии.

Спиртное – это опасный враг россиян, из-за алкогольной зависимости в России снижается рождаемость и повышается смертность молодежи, подчеркнул Милонов.

«Я убежден, чем меньше всякого рода бухла будет в нашей жизни — тем лучше, — заявил он. — И я бы вообще ввел госмонополию на продажу алкоголя на всей территории страны, чтобы изгнать тех, кто хочет спаивать наш народ за звонкую монетку».

Напомним, в АКИТ подчеркнули, что алкогольная продукция осталась единственным товаром традиционной розничной торговли в России, который нельзя продавать в интернете. Причем запрет на продажу соблюдают только «добросовестные» участники рынка – по данным представителей ассоциации, в 2023 году незаконные продажи алкоголя через интернет в России достигли 80 млрд рублей, а в этом году эта цифра может вырасти до 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Сбер планирует внедрить оплату алкоголя и сигарет «по лицу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами