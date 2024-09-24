В Госдуме ответили на предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Разрешать онлайн-торговлю алкоголем в России нельзя. Следует «изгнать» всех, кто спаивает население, а в идеале – ввести госмонополию на торговлю спиртным, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов Общественной Службе Новостей.

Так парламентарий отреагировал на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) разрешить продавать алкоголь в интернете с проверкой возраста с помощью биометрии.

Спиртное – это опасный враг россиян, из-за алкогольной зависимости в России снижается рождаемость и повышается смертность молодежи, подчеркнул Милонов.

«Я убежден, чем меньше всякого рода бухла будет в нашей жизни — тем лучше, — заявил он. — И я бы вообще ввел госмонополию на продажу алкоголя на всей территории страны, чтобы изгнать тех, кто хочет спаивать наш народ за звонкую монетку».

Напомним, в АКИТ подчеркнули, что алкогольная продукция осталась единственным товаром традиционной розничной торговли в России, который нельзя продавать в интернете. Причем запрет на продажу соблюдают только «добросовестные» участники рынка – по данным представителей ассоциации, в 2023 году незаконные продажи алкоголя через интернет в России достигли 80 млрд рублей, а в этом году эта цифра может вырасти до 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Сбер планирует внедрить оплату алкоголя и сигарет «по лицу».