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В РФ введут обязательную маркировку для косметики и бытовой химии

Кабмин РФ введет обязательную маркировку для косметики, бакалеи и моторных масел

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Shutterstock

Правительство Российской Федерации приняло постановления о введении обязательной маркировки для некоторых категорий косметики и бытовой химии, а также бакалейных товаров, смазочных материалов и моторных жидкостей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому документу, обязательная регистрация в государственной системе «Честный знак» для всех участников рынка начнется 1 марта 2025 года. В постановлении указаны сроки введения маркировки: с 1 мая по 1 июля 2025 года она поэтапно станет обязательной для различных категорий бакалейных товаров, а с 1 мая по 1 октября 2025 года также будет введена для отдельных видов косметической продукции и бытовой химии.

Как уточнили в правительстве, маркировка для смазочных материалов и специализированных автомобильных жидкостей вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В сентябре сообщалось, что маркетплейсы обяжут отображать в карточках товаров информацию о наличии у них маркировки «Честный знак». Поправки будут внесены в законопроект «О платформенной экономике», который готовит Минэкономразвития.

Ранее в Госдуме ответили на предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем.

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