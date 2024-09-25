Власти обяжут маркетплейсы указывать наличие маркировки товаров

Маркетплейсы обяжут отображать в карточках товаров информацию о наличии у них маркировки «Честный знак». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на принятое решение на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Поправки будут внесены в законопроект «О платформенной экономике», который готовит Минэкономразвития. Кроме того, маркетплейсам предоставят доступ к Госреестру товарных знаков и знаков обслуживания для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Ожидается, что эти меры защитят граждан от контрафакта и повысят прослеживаемость товаров, реализуемых через маркетплейсы.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, рынок интернет-торговли быстро растет, но также увеличивается число жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов. В 2023 году оборот маркетплейсов вырос на 28% до почти 6,5 трлн рублей. В этом году темпы роста ускорились до 40%. На этот сегмент уже приходится около 15% всех розничных продаж в стране.

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