Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти обяжут маркетплейсы указывать наличие маркировки товаров

Маркировка товаров на маркетплейсах может стать обязательной к отображению

close
Shutterstock/Avigator Fortuner

Маркетплейсы обяжут отображать в карточках товаров информацию о наличии у них маркировки «Честный знак». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на принятое решение на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Поправки будут внесены в законопроект «О платформенной экономике», который готовит Минэкономразвития. Кроме того, маркетплейсам предоставят доступ к Госреестру товарных знаков и знаков обслуживания для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Ожидается, что эти меры защитят граждан от контрафакта и повысят прослеживаемость товаров, реализуемых через маркетплейсы.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, рынок интернет-торговли быстро растет, но также увеличивается число жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов. В 2023 году оборот маркетплейсов вырос на 28% до почти 6,5 трлн рублей. В этом году темпы роста ускорились до 40%. На этот сегмент уже приходится около 15% всех розничных продаж в стране.

До этого в АКИТ опровергли слухи о массовом закрытии пунктов выдачи заказов.

Ранее в Госдуме ответили на предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами