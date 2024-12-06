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Власти сообщили о состоянии детей, пострадавших при нападении с ножом в школе Кубани

Детей, пострадавших при нападении с ножом в школе под Краснодаром, выписали домой

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В поселке Российский Краснодарского края всех детей, пострадавших из-за нападения школьника с ножом на одноклассников, выписали домой после оказания медицинской помощи. Об этом сообщает региональной оперштаб.

По его данным, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Ученики школы рассказывают, что конфликт начался из-за музыкальной колонки. Один из мальчиков громко включил песню, а другого это разозлило. Как подросток пронес в учебное заведение холодное оружие, выясняют следователи. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Ранее в Калуге посетитель устроил стрельбу в кафе после просьбы владельца не шуметь.

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