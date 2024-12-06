В Калуге посетитель устроил стрельбу в кафе после просьбы владельца не шуметь

Жителя Калуги подозревают в стрельбе по хозяину местного кафе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В день инцидента мужчина отдыхал в заведении вместе со знакомыми, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Это не понравилось владельцу кафе, поэтому он попросил посетителей не шуметь.

Один из участников ссоры агрессивно отнесся к замечанию, поэтому, по версии правоохранителей, выстрелил из своего пневматического пистолета в хозяина заведения несколько раз. После этого россиянин попытался скрыться, но сделать это не получилось.

О том, получил ли оппонент какие-либо травмы, не сообщается. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – поделились в ведомстве.

В случае, если вина фигуранта будет доказана, он может получить до семи лет лишения свободы.

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