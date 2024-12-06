Громко слушали музыку. Под Краснодаром школьник напал с ножом на одноклассников В Краснодарском крае школьник набросился на одноклассников с ножом

В Краснодарском крае школьник напал на одноклассников с ножом, пострадали пятеро. По одной из версий, юноша разозлился на сверстников за то, что те громко слушали песню. Как подросток пронес в учебное заведение холодное оружие, выясняют следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

В поселке Российский Краснодарского края ученик школы напал с ножом на сверстников. Как сообщил оперштаб региона, пострадали пятеро подростков.

Трое подростков получили травмы и госпитализированы, двое из них — с ножевыми ранениями.

«13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу», — уточнили в оперштабе.

У остальных детей легкие травмы.

Нападавший задержан. Telegram-канал Baza уточняет, что его зовут Артем и ему 14 лет. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Еще одно дело возбудили по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как в школу пронесли оружие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, как ученику удалось пронести в школу холодное оружие.

«Произошедшее просто недопустимо. <...> Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.

10 дней назад руководство школы подало заявку на закупку услуг ЧОП на общую сумму 538 тыс. руб., выяснил Mash. Срок окончания подачи заявок был 5 декабря, поэтому администрация старалась как можно скорее заключить договор. Документы были переданы 27 ноября. Работал ли охранник в школе в день нападения — пока неизвестно.

Рамки-металлодетекторы работали, но постоянно пищали, и вскоре на них перестали обращать внимание, рассказали SHOT родители учеников.

По словам одной из одноклассниц нападавшего, он всегда носил с собой нож «в целях самозащиты». Отец мальчика был в курсе и разрешал ему выносить оружие из дома. Девочка утверждает, что мужчина не увидел в произошедшем ничего страшного и заявил, что сын «в целом поступил правильно».

Что спровоцировало подростка

Ученики школы рассказывают, что конфликт начался из-за музыкальной колонки. Один из мальчиков громко включил песню, а другого это разозлило.

Эту версию подтверждают и источники Baza. Пострадавший слушал песню на высокой громкости. Артем попросил сделать потише, так как в композиции было много нецензурных слов. Когда получил отказ на просьбу — достал нож и завязалась драка.