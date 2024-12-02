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Два БПЛА сбили над Брянской областью

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два украинских дрона

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kalashnikovgroup.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Обнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — написал губернатор.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

По словам Богомаза, на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 1 декабря, воскресенье, Богомаз рассказал об уничтожении еще восьми беспилотников самолетного типа над регионом.

До этого в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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