В Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства

Обломки упавших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с элементами взрывных устройств находят после ночной атаки в Ростовской области за пределами населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства», — отметил губернатор.

Он обратил внимание, что это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают дронам «долетать до цели».

В ночь на пятницу, 29 ноября, стало известно, что на северо-западе Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слюсарь отметил, что в результате атаки дронов получила повреждения кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района. Кроме того, обломки беспилотников повредили остекление в жилом доме в слободе Дячкино Тарасовского района.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.