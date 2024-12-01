Над Брянской областью уничтожены еще восемь украинских дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении еще восьми беспилотников самолетного типа над регионом.

«На местах работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее в ночь на 1 декабря губернатор Брянской области сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников над регионом. Позднее стало известно об еще трех сбитых дронах и пострадавшем в результате атаки жилом доме.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в Малоярославецком районе региона, в результате падения которого начался пожар.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.