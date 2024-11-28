В МВД опровергли нештатную ситуацию на борту прилетевшего в Екатеринбург самолета

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу опровергли сообщения о нештатной ситуации на борту самолета Бангкок — Екатеринбург, передает ТАСС.

«Поступившая в органы внутренних дел на транспорте информация о нештатной ситуации на борту одного из прибывающих в аэропорт Кольцово самолетов подтверждения не нашла», — сказали в управлении.

Там отметили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, без каких-либо задержек в расписании вылетов и прилетов.

Вечером 28 ноября самолет, летевший из Бангкока в Екатеринбург, совершил успешную посадку в аэропорту Кольцово.

Днем в четверг Telegram-канал 112 писал о том, что неизвестный сообщил в экстренные службы, что в самолете, летевшем из Таиланда, обнаружили «странный предмет с прикрепленным пейджером, напоминающий бомбу».

Ранее пассажирка посадила самолет после того, как у пилота случилась остановка сердца.