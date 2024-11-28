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Самолет из Бангкока приземлился в Кольцово после сообщений о бомбе

В Екатеринбурге после сообщений о бомбе приземлился рейс из Бангкока

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Павел Лисицын/РИА Новости

Рейс из Бангкока совершил успешную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово после сообщений о подозрительном предмете на борту. Об этом сообщил Telegram-канал УФСБ по Свердловской области.

«В международном аэропорту Кольцово благополучно приземлился Airbus A330. На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте посадки работают сотрудники пожарной службы, медики и оперативники силовых ведомств.

Днем 28 ноября неизвестный сообщил в экстренные службы, что в самолете, летевшем из Таиланда, обнаружили «странный предмет с прикрепленным пейджером, напоминающий бомбу». После этого рейс пошел на вынужденную посадку.

До этого сообщалось об инциденте на Камчатке, где самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 20 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее стала известна причина крушения самолета в Литве.

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