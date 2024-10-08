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Пассажирка посадила самолет после того, как у пилота случилась остановка сердца

Goodnewsnetwork: в США пассажирка посадила самолет, когда пилоту стало плохо

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В США пассажирка посадила самолет после того, как у пилота случилась остановка сердца в воздухе, пишет Good News Network.

Как пишут СМИ, легкомоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку, когда у пилота произошла остановка сердца. Пассажирка, не имеющая опыта в пилотировании, села за штурвал и смогла получить инструкции от авиадиспетчеров округа.

«Когда самолет приземлился, медицинская помощь была оказана в считанные секунды», — рассказал директор аэропорта.

Сообщается, что диспетчеры говорили женщине, какую держать скорость и высоту, а также указывали ей направление полета. О том, находились ли еще люди на борту самолета, не сообщается. Сама женщина, чье имя не раскрывается, отказалась от комментариев.

Ранее бездомный угнал самолет и совершил аварийную посадку на пляже в Калифорнии.

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