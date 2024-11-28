Самолет из Таиланда экстренно сажают в Екатеринбурге из-за сообщений о бомбе

Самолет из Таиланда с подозрительным устройством на борту, похожим на взрывное, экстренно сажают в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

О том, что в салоне самолета обнаружили странный предмет с прикрепленным пейджером, напоминающий бомбу, в экстренные службы сообщил неизвестный. После этого к посадочной полосе аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге прибыли силовики, врачи и пожарные.

Отмечается, что на борту рейса из Бангкока находятся 263 пассажира, в том числе 127 детей.

Позже источник Telegram-канала сообщил, что экипаж ничего подозрительного не обнаружил, но самолет будут встречать все экстренные службы. Посадка запланирована на 19:45 местного времени (17:45 мск).

До этого самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Калининград, экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Он был оперативно госпитализирован.

Ранее в Ульяновске экстренно приземлился летевший в Ташкент самолет.