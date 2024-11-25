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На Украине больше не будут изымать имущество коррупционеров

«Страна»: Верховная рада Украины убрала возможность наказывать коррупционеров

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины исключила возможность конфискации имущества у коррупционеров, которые также могут избежать тюремного заключения благодаря сделке со следствием. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу антикоррупционного комитета Рады Анастасию Радину.

По ее словам, конфискация имущества осужденных по коррупционным статьям исчезла из уголовного кодекса Украины во время принятия закона о лишении государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора».

Радина добавила, что подаст апелляцию об устранении этого пункта, так как эти изменения произошли «неожиданно».

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении двух руководящих работников в силах логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые присвоили деньги, выделенные на закупку запчастей к боевым самолетам, им грозит до шести лет лишения свободы.

Также депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в Вооруженных силах Украины.

Ранее Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции.

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