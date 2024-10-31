Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о смягчении наказания при сотрудничестве подсудимых со следствием и разоблачении соучастников. В четверг на сайте Рады под законопроектом появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.

По словам Железняка, законодательная инициатива позволит назначать меньший срок заключения, чем прописано в уголовном кодексе, при соблюдении ряда условий. К ним относится сотрудничество со следствием, разоблачение соучастников и возмещение вреда. Предложения были одобрены в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Украины. «За» проголосовали 263 депутата Верховной рады (всего по списку их 450).

24 октября стало известно, что почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Таковы данные опроса Украинской социологической платформы. Из них следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

Ранее Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и поставил в пример Россию.