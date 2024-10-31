Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

Зеленский подписал законопроект о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

close
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о смягчении наказания при сотрудничестве подсудимых со следствием и разоблачении соучастников. В четверг на сайте Рады под законопроектом появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.

По словам Железняка, законодательная инициатива позволит назначать меньший срок заключения, чем прописано в уголовном кодексе, при соблюдении ряда условий. К ним относится сотрудничество со следствием, разоблачение соучастников и возмещение вреда. Предложения были одобрены в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Украины. «За» проголосовали 263 депутата Верховной рады (всего по списку их 450).

24 октября стало известно, что почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Таковы данные опроса Украинской социологической платформы. Из них следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

Ранее Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и поставил в пример Россию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами