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Депутат Рады рассказала, за что в ВСУ вымогают деньги

Депутат Рады Скороход: в ВСУ вымогают деньги за возможность не идти на передовую

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в беседе с украинским изданием «Телеграф».

В ходе беседы парламентария попросили раскрыть основные жалобы, с которыми военные обращаются к ней в парламентскую временную следственную комиссию по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ.

«Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение к прохождению ВЛК (военно-врачебной комиссии. — «Газета.Ru») и лечению. Вымогают деньги за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть», — рассказала Скороход.

Депутат добавила, что у нее есть история, когда собирали деньги с военнослужащих, чтобы выровнять уровень заработных плат с командованием. То есть командование, которое находится не на передовой, не получает 100 тысяч гривен доплаты «боевых», в результате чего они собирали с подчиненных деньги для выравнивания своих заработных плат.

По словам парламентария, в разных регионах вымогают разные суммы — от $10 тысяч и выше, в зависимости от «услуги».

17 ноября военнопленный Александр Доний рассказал, что на Украине справка об инвалидности стоит минимум $4 тысячи. По словам военнослужащего, такая справка освобождает от мобилизации в ряды ВСУ. Поэтому такие документы покупают сейчас в основном мужчины призывного возраста.

Ранее Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции.

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