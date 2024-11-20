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Чиновников ВСУ уличили в воровстве при закупке запчастей для самолетов

На Украине чиновников ВСУ уличили в воровстве денег на запчасти к самолетам

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении двух руководящих работников в силах логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые присвоили деньги, выделенные на закупку запчастей к боевым самолетам, им грозит до шести лет лишения свободы. Эту информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Разоблачили должностных лиц командования сил логистики ВСУ, которые «переплатили» 27 миллионов бюджетных гривен (654,7 тысячи долларов) на закупки запчастей к боевым самолетам», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемые в течение 2022-2023 годов заключили контракты на закупку деталей для украинских боевых самолетов по завышенной стоимости у подконтрольной компании-посредника. Подельникам вменяют статью о злоупотреблении властью или служебным положением, совершенном по предварительному сговору. Она предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Это уже не первый случай коррупции в военной сфере. Год назад на Украине разоблачили директора оборонного предприятия, который хотел похитить деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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