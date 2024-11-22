Путин проводит совещание по оборонной тематике

Президент России Владимир Путин вечером 22 ноября проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями оборонной промышленности и специалистами по разработке ракетного вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, как отмечается, проходит в Кремле.

В ходе совещания глава государства отметил, что граждане России должны быть уверены в том, что для обеспечения безопасности страны существует мощная технологическая база, а также надежный промышленный и научный потенциал.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».