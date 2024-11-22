Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника»

Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием «Орешника». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Российский президент также заявил о планах продолжать испытания комплекса «Орешник». Он назвал данное вооружение гарантом российского суверенитета.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о запасе систем «Орешник» у России.