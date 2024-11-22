Российская школьница отлупила по щекам одноклассницу и поплатилась

В Забайкалье 15-летняя ученица школы стала фигуранткой уголовного дела после вымогательства денег у одноклассницы. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД РФ.

По информации правоохранителей, несовершеннолетняя жительница Красночитинского района требовала со сверстницы плату, взамен обещала не трогать ее. Один из таких случаев попал на видео: на нем подозреваемая бьет по щекам потерпевшую, занимаясь вымогательством. От удара по лицу вторая девушка падает. Другие школьники — свидетели инцидента подбадривают нарушительницу. В перерывах между пощечинами нарушительница курит электронную сигарету.

Правоохранители устанавливают причастность школьницы к другим подобным случаям.

До этого в Иркутске девочки избили школьницу из-за ссоры возле торгового центра.

Ранее в Тюменской области девочку жестоко избили одноклассницы в туалете, пострадавшую забрали на скорой.