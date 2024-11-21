Девочки избили школьницу после ссоры возле торгового центра в Иркутске

В Иркутске две девочки в возрасте 13-ти и 15-ти лет избили школьницу возле торгового центра из-за ссоры. Об этом со ссылкой на детского омбудсмена по региону сообщает IRK.ru.

По информации издания, омбудсмен сообщила, что инцидент произошел 15 ноября возле торгового центра «Ручей» на бульваре Рябикова. Между подростками произошла словесная перепалка, и две девочки напали на третью. Несовершеннолетние стали избивать ее и снимать происходящее на камеру.

В результате произошедшего пострадавшей потребовалась медицинская помощь, однако серьезных травм она не получила. Родителей нападавших девочек привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Сообщается, что причинивших несовершеннолетней повреждения школьниц могут поставить на профилактический учет.

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