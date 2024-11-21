Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочки избили школьницу после ссоры возле торгового центра в Иркутске

В Иркутске девочки избили школьницу из-за ссоры возле торгового центра

close
Shutterstock

В Иркутске две девочки в возрасте 13-ти и 15-ти лет избили школьницу возле торгового центра из-за ссоры. Об этом со ссылкой на детского омбудсмена по региону сообщает IRK.ru.

По информации издания, омбудсмен сообщила, что инцидент произошел 15 ноября возле торгового центра «Ручей» на бульваре Рябикова. Между подростками произошла словесная перепалка, и две девочки напали на третью. Несовершеннолетние стали избивать ее и снимать происходящее на камеру.

В результате произошедшего пострадавшей потребовалась медицинская помощь, однако серьезных травм она не получила. Родителей нападавших девочек привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Сообщается, что причинивших несовершеннолетней повреждения школьниц могут поставить на профилактический учет.

Ранее российский шестиклассник украл из столовой нож и угрожал им школьникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами