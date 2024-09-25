Тюменскую школьницу увезли на скорой после разборок в школьном туалете

В Тюменской области девочка попала в больницу после разборок с одноклассницами в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город | Тюмень».

Инцидент произошел в школе села Луговое. По словам матери потерпевшей, несколько сверстниц прижали ее дочь в туалете. Пока одноклассницы держали ее, другая девочка наносила удары. В результате ребенку понадобилась помощь медиков, скорая забрала ее в Областную клиническую больницу №2. Врачи диагностировали школьнице ушибы носа, века и окологлазничной области, гематому век и ушибы мягких тканей головы.

Женщина отметила, что по неизвестной ей причине сотрудники образовательного учреждения не вызвали на место ЧП медиков. Собеседница канала переживает, получится ли ей отстоять дочь. По ее словам, отец обидчицы раньше работал в полиции и уже взял для нее справку о полученных травмах.

«Опасаюсь, что ситуацию развернут не в нашу пользу», — поделилась тюменка.

В пресс-службе областной полиции подтвердили факт случившегося и сообщили, что проводят проверку.

Ранее подросток жестоко избил ребенка в туалете школы в Нижнем Новгороде.