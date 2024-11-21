Путин пообещал, что украинцам будут заранее предлагать покинуть зоны поражения

Россия намерена заранее информировать мирных жителей Украины и граждан других дружественных стран о необходимости покинуть потенциально опасные районы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», - сказал Путин во время своего заявления.

Он отметил, что предупреждения будут сделаны с гуманитарной целью — открыто, публично и без страха перед возможной реакцией противника.

18 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Путин заявил, что РФ применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по военному комплексу в Днепре.