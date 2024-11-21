Путин назвал невозможным использование дальнобойного оружия без страны-производителя

Использование дальнобойного оружия без помощи страны-производителя невозможно. Об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

«Ипользовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно», — подчеркнул Путин.

close «Газета.Ru»

18 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Подчеркивается, что в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее Великобританию назвали непосредственно вовлеченной в конфликт на Украине.