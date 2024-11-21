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Путин: РФ применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник»

Путин: РФ применила баллистическую ракету «Орешник» в Днепропетровске

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по военному комплексу в Днепропетровске. Об этом он рассказал в ходе телеобращения.

Президент РФ отметил, что удар по заводу «Южмаш» был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

По словам Путина, примененная ракета получила название «Орешник». Она показала себя успешно. Он отметил, что средства противодействия таким системам в настоящее время отсутствуют.

Глава государства сообщил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду. При это существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватить.

Путин подчеркнул, что Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по ее территории.

Президент РФ также сообщил в ходе обращения об ударах западными ракетами ATACAMS и Storm Shadow по объектам РФ под Брянском и Курском.

Ранее появилось видео удара по заводу «Южмаш».

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