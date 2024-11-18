Депутатов парламента Абхазии направили к президенту

Четверо депутатов парламента Абхазии были направлены к президенту республики Аслану Бжания для проведения консультаций. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Как уточнил в разговоре с журналистами депутат Бадрик Пилия, соответствующее решение было принято по итогам совещания в парламенте. Он также уточнил, что при посредничестве парламентариев продолжатся консультации с властями и оппозицией.

До этого спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба заявил, что в переговорах с оппозицией есть прогресс, но его недостаточно для урегулирования ситуации.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора.

В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее президент Абхазии пообещал не допустить беззакония в республике.