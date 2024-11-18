В парламенте Абхазии заявили о прогрессе в переговорах с оппозицией

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба заявил, что в переговорах с оппозицией есть прогресс, но его недостаточно для урегулирования ситуации. Об этом сообщает издание RESPUBLICA.

Он добавил, что депутаты предложили организовать прямые переговоры власти и оппозиции при посредничестве парламента.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Аслана Бжании. На фоне этого он сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Бжания сообщал, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

Ранее в МИД Абхазии раскрыли местонахождение президента.