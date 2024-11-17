Оппозиция требует отставки президента Абхазии. Он заявил о попытке госпереворота Президент Абхазии Бжания назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

Протестующие в Сухуме в очередной раз отказались покидать комплекс правительственных зданий. По словам лидеров оппозиции, они уйдут только в том случае, если президент страны Аслан Бжания подаст в отставку. Он же, наоборот, пообещал покинуть пост только после того, как протестующие освободят парламент, правительство и администрацию главы республики. Бжания заявил, что события 15 ноября являются попыткой госпереворота. Что происходит в Абхазии — в материале «Газеты.Ru».

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал попыткой госпереворота события в Сухуме 15 ноября, когда протестующие, сломав ограждение, вошли на территорию, а затем и в здания парламента, администрации президента и правительства. Об этом он заявил агентству ТАСС.

«15 ноября была совершена попытка государственного переворота. Протестующие заняли комплекс правительственных зданий, при этом нанесли существенный урон зданиям. В результате их действий есть люди, которые получили тяжкие телесные повреждения, есть раненые. Я их действия оцениваю как неправовые», — сказал Бжания.

В интервью RT он также заявил, что протесты были спровоцированы внешними силами, которые не хотят существования абхазского государства. По словам президента республики,

это те же силы, что «противостоят России». Просто, как уточнил Бжании в Абхазии это противостояние не находится в «горячей фазе», как это происходит на Украине.

15 ноября абхазский парламент должен был принять решение о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Лидеры оппозиции ранее выступали против этого документа, они обвинили власти страны в скрытой попытке провести закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов» через соглашение с Россией. Рассмотреть вопрос о ратификации не удалось из-за отсутствия кворума — на сессию абхазского парламента явились лишь 21 из 35 депутатов.

В то же время у здания собрались протестующие. Они протаранили ограждения на автомобиле и заняли комплекс правительственных зданий. Пресс-служба президента сообщила, что администрация Бжании готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией «с целью стабилизации обстановки в республике».

Однако это не побудило протестующих разойтись. Лидеры оппозиции призвали участников акции не покидать парламент, администрацию президента и правительство до тех пор, пока Аслан Бжания не подаст в отставку. На протяжении вечера представители оппозиции вели переговоры с действующим президентом, но к соглашению стороны так и не пришли. Бжания отказался покинуть свой пост, после чего оппозиция прекратила переговоры с властями и объявила, что до утра намерена «наращивать силы». Сам глава республики покинул столицу и уехал в село Тамыш.

Ночью 16 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Абхазии сообщил, что Бжания не давал распоряжения отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения по инвестпроектам.

Что еще сказал президент Абхазии?

В заявлении, распространенным инфоцентром президента республики, говорится, что силовое разрешение политического кризиса в Абхазии приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и ухудшению гуманитарной ситуации. Мирное же решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития страны.

Сам Аслан Бжания заявил, что, несмотря на заявление оппозиции, он остается избранным президентом республики с точки зрения закона. Также он подчеркнул, что политический кризис, который сейчас наблюдается в Абхазии, не является необратимым.

«Ничего непоправимого еще не произошло. Выход предложен, законный конституционный выход предложен президентом.

Протестующие освобождают комплекс зданий, после чего президент и парламент принимают необходимые правовые акты. Президент подает в отставку, идет процесс выборов, и в рамках выборного процесса определяются предпочтения наших граждан»,

— сказал президент республики.

Кроме этого, Бжания отметил, что абхазская оппозиция, заявляющая о широкой поддержке со стороны народа, должна доказать это на выборах. По словам главы Абхазии, он поздравит представителя оппозиции, если ему удастся победить в голосовании.

Ранее президент говорил, что при условии его отставки Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба. Сам же Бжания заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике, если покинет пост.

Бжания также обратился к гражданам Абхазии, призвав их не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах.

«Нам сейчас это не нужно. Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности», — сказал президент республики.

«Мы все отсюда не уйдем»

Несмотря на призывы властей, протестующие отказываются покидать правительственные здания. 17 ноября, по данным РИА Новости, в захваченном комплексе было затишье, однако около полудня на балкон администрации президента вынесли синтезатор и начали исполнять национальную музыку. Несколько произведений сыграл абхазский музыкант Барас Куджба.

Кроме этого, протестующие также начали демонтировать забор, установленный вокруг правительственных зданий. На кадрах видно, как участники акции «болгаркой» разрезают ограждение.

«Там, где он (президент Абхазии Аслан Бжания. — «Газета.Ru») находится, он имеет возможность подписать заявление о своей отставке. Вот это требование пока выполнено не будет, мы все отсюда не уйдем»,

— заявил один из лидеров оппозиции, председатель организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

Ранее протестующие отвергли предложения главы республики о досрочных выборах и кандидатуру вице-президента страны Бадры Гунба в качестве исполняющего обязанности президента до голосования. Участники митинга заявили, что примут только отставку Бжании.

Председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» (Воины) Темур Гулиа рассказал, что на должность премьер-министра и и.о. президента до проведения новых выборов оппозиция предлагает назначить главу минфина Владимира Делбу. Также, по словам Гулиа, если до конца 17 ноября Аслан Бжания не выполнит требование протестующих и не уйдет в отставку, представители оппозиции намерены создать временное правительство.

«Мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — отметил председатель «Аруаа».

Темур Гулиа подчеркнул, что «страна должна продолжать жить», а для этого госслужащие должны занять свои места и работать.