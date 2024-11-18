Президент Абхазии пообещал не допустить беззакония в республике

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не допустит беззакония в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам представителей пресс-службы, с Бжанией по телефону связались абхазцы, проживающие в Турции.

«Они отметили, что пристально следят за событиями в Абхазии и хотят скорейшего разрешения ситуации конституционным путем. Представители диаспоры передали президенту слова поддержки», — заявили представители политика.

В пресс-службе рассказали, что Бжания выразил благодарность соотечественникам и отметил, что, как гарант конституции, он не допустит беззакония в стране. Кроме того, глава республики рассказал о путях выхода из сложившейся ситуации.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора.

В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее оппозиция Абхазии предложила замену на место президента Бжании.