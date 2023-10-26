Кадыров рассказал о молитвах о Палестине в мечетях Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола». По словам Кадырова, мусульмане также молятся и за тех, кто сражается в зоне СВО «с западной сатанинской идеологией» и просят у Всевышнего о победе России в СВО.

До этого Путин выразил сочувствие Израилю.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.