В России намерены запретить захоронение вторичных ресурсов

Правительство намерено ввести запрет на захоронение вторичных ресурсов в России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко, передает «РИА Новости».

По данным агенства, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца 2021 года. В нем также будет определен собственник вторсырья. Им станет лицо, которое организовало конкретный пункт сбора или владеет оборудованием.

«Это побудит извлекать из ресурсов максимум полезных компонентов и инвестировать в переработку», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, власти хотят четко определить, когда отходы производства становятся вторичным сырьем.

«Это необходимо, чтобы исключить риски попадания заброшенных промышленных объектов, как, например, «Усольехимпром» в Иркутской области, как объекта с якобы полезным вторичным ресурсом», — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Ранее Абрамченко поддержала проект Минприроды по отмене НДС при продаже вторичных отходов — металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки.