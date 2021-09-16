Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодная погода прогнозируется в европейской части страны, передает ТАСС.
Как рассказал синоптик, вся европейская территория государства по температуре будет ниже нормы до понедельника, 20 сентября, включительно. По его словам, исключением станет «самый-самый юг».
«Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около +2°C, а уже в субботу — до +4...+5°C», — сказал Вильфанд.
Он указал, что наиболее заметным похолодание будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале. В частности, на Урале столбики термометров опустятся до +5°C, добавил специалист.
Накануне глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что в европейскую часть РФ пришла характерная для второй половины зимы погода, однако будет еще холоднее.
Кроме того, метеорологи предрекли жителям Москвы резкое похолодание с порывами ветра до 12–17 м/с. Согласно их прогнозам, бабье лето в столице стоит ждать лишь во второй половине сентября.