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Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодная погода прогнозируется в европейской части страны, передает ТАСС.

Как рассказал синоптик, вся европейская территория государства по температуре будет ниже нормы до понедельника, 20 сентября, включительно. По его словам, исключением станет «самый-самый юг».

«Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около +2°C, а уже в субботу — до +4...+5°C», — сказал Вильфанд.

Он указал, что наиболее заметным похолодание будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале. В частности, на Урале столбики термометров опустятся до +5°C, добавил специалист.

Накануне глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что в европейскую часть РФ пришла характерная для второй половины зимы погода, однако будет еще холоднее.

Кроме того, метеорологи предрекли жителям Москвы резкое похолодание с порывами ветра до 12–17 м/с. Согласно их прогнозам, бабье лето в столице стоит ждать лишь во второй половине сентября.

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