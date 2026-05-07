«Кровавый пиар». Захарова уличила Зеленского в обмане при объявлении перемирия

Украина не собиралась соблюдать перемирие, объявленное президентом Владимиром Зеленским. Об этом на брифинге для прессы заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру», — сказала Захарова.
Дипломат также отметила, что президент Украины сделал заявление о перемирии, однако свидетельств того, что формирования ВСУ получили приказ о прекращении огня не было.
«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что у Москвы и «не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима».
«Мы уже не единожды становились свидетелями, нам уже эту картину тоже не единожды демонстрировали, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ей же перемирия», — отметила Захарова.
Дипломат добавила, что первоначальное заявление Зеленского было продиктовано сложным положением украинской армии и попытками перебить инициативу России с предложением о перемирии ко Дню Победы.
Перемирие 9 мая
Захарова также сказала, что инициатива о перемирии на 8 и 9 мая вызвала «истерику» в Киеве.
«Эта инициатива, к слову, активно поддержанная президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, Зеленский сначала неуклюже пытался принизить инициативу о перемирии, а затем начал намекать на возможные атаки дронов на парад на Красной площади.
Она также заверила, что в случае попыток нанести удары по Москве 9 мая, Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару.
«Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись как к рекомендациям министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказала она.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 мая подтвердил, что объявленное Россией перемирие будет длиться 8 и 9 мая.
Зеркальный ответ Зеленского
На фоне этого 7 мая Зеленский в Telegram-канале сообщил, что Украина будет зеркально отвечать на удары России 8 и 9 мая.
«Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии», — написал Зеленский.
При этом нарушения, о которых пишет Зеленский, допустила именно украинская сторона.
В частности, в ночь на 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.