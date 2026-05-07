«Кровавый пиар». Захарова уличила Зеленского в обмане при объявлении перемирия

Захарова заявила, что Зеленский и не планировал соблюдать перемирие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не собиралась соблюдать перемирие, объявленное президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, он не отдавал войскам приказ о прекращении огня. Захарова назвала первоначальное заявление Зеленского попыткой перебить российскую инициативу на фоне сложного положения ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру», — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что президент Украины сделал заявление о перемирии, однако свидетельств того, что формирования ВСУ получили приказ о прекращении огня не было.

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что у Москвы и «не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима».

«Мы уже не единожды становились свидетелями, нам уже эту картину тоже не единожды демонстрировали, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ей же перемирия», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что первоначальное заявление Зеленского было продиктовано сложным положением украинской армии и попытками перебить инициативу России с предложением о перемирии ко Дню Победы.

Перемирие 9 мая

Захарова также сказала, что инициатива о перемирии на 8 и 9 мая вызвала «истерику» в Киеве.

«Эта инициатива, к слову, активно поддержанная президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Зеленский сначала неуклюже пытался принизить инициативу о перемирии, а затем начал намекать на возможные атаки дронов на парад на Красной площади.

Она также заверила, что в случае попыток нанести удары по Москве 9 мая, Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару.

«Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись как к рекомендациям министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 мая подтвердил, что объявленное Россией перемирие будет длиться 8 и 9 мая.

Зеркальный ответ Зеленского

На фоне этого 7 мая Зеленский в Telegram-канале сообщил, что Украина будет зеркально отвечать на удары России 8 и 9 мая.

«Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии», — написал Зеленский.

При этом нарушения, о которых пишет Зеленский, допустила именно украинская сторона.

В частности, в ночь на 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.