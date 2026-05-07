На американский штат обрушилась серия торнадо, есть пострадавшие

AP: серия торнадо обрушилась на Миссисипи, пострадали не менее 17 человек

Серия торнадо обрушилась на американский штат Миссисипи, ранения получили не менее 17 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

С вечера среды в Миссисипи было зарегистрировано по меньшей мере 14 торнадо. Из-за непогоды повреждены более тысячи строений, а упавшие обломки повредили линии электропередачи — без электричества остались около 19 тысяч человек.

«По меньшей мере 17 человек получили ранения, 12 из них были доставлены из трейлерного парка в Боуг-Читто в округе Линкольн», — говорится в сообщении.

С 3 по 9 мая в Миссисипи объявили неделю подготовки к ураганам, основной сезон которых начинается в штате с июня и продолжается до конца осени.

Миссисипи входит в так называемую «Аллею Дикси» — регион на юго-востоке США с повышенной торнадоопасностью. В среднем за год в штате регистрируется от 30 до 35 торнадо.

