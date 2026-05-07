Известная блогерша захотела порадовать свекровь цветами и случайно ее оскорбила

Блогерша Полякова подарила корейской свекрови цветок, который кладут на гроб
Блогерша Анастасия Полякова в Telegram-канале рассказала, что случайно оскорбила свекровь из Кореи.

Полякова решила порадовать свекровь и подарила ей цветок. Она выбирала между красной и белой гвоздикой. Ее выбор пал на белую, так как в России красную принято возлагать на могилы. Позже блогерша узнала, что в Корее нельзя дарить один цветок. Там белую гвоздику кладут только на гроб.

«Причем еще мама себя плохо чувствовала с утра. У нее голова болела, ее тошнило очень сильно. Она в кровати лежала. Ей плохо очень было. А я ей еще на (цветок) сверху, блин!» — поделилась знаменитость.

Полякова отметила, что перед походом к свекрови показала мужу, что собирается дарить. Тот не сделал ей никаких замечаний.

«Еще же мужу принесла этот цветок. Показала, что собираюсь дарить. Он сказал: «Иди дари!» (Классно) я сегодня маме настроение подняла», — рассказала блогерша.

По словам Поляковой, свекровь не обиделась и заявила, что ничего страшного. Однако сама блогерша так не считает. Она забрала подаренную гвоздику и решила вручить матери мужа большой букет красных цветов, чтобы исправиться.

Анастасия Полякова получила известность по своим юмористическим роликам в TikTok про жизнь с мужем-корейцем.

