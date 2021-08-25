Вакцинированные водители такси в Австралии вызвали ажиотажный спрос

Австралийская таксомоторная компания 13Cabs проводит инициативу по привлечению клиентов, которая даст возможность забронировать поездку с вакцинированным таксистом, сообщает Daily Mail.

В компании заявили, что их «завалили запросами» на водителей полностью вакцинированных водителей.

В связи с этим главный операционный директор Стюарт Оверелл поделился этой идеей непосредственно с 10 тыс. водителей автопарка, чтобы узнать, хотят ли они участвовать в новаторской схеме — в итоге они они «в подавляющем большинстве ухватились за этот шанс». Опрос показал, что только 5,9% водителей не захотели участвовать в инициативе.

«Желание водителей 13Cabs предоставить свои свидетельства о вакцинации против COVID-19 превысило возможности сотрудников, обрабатывающих их заявки. При этом 20% водителей [сделали это] в течение первых двух дней», — сказал он.

Компания заявила, что вскоре клиенты смогут заказать поездку с вакцинированным водителем с помощью опции VAX в приложении, а пока это можно сделать, позвонив оператору.

Ранее сообщалось, что в столице Австралии будет введен локдаун из-за одного нового случая заражения COVID-19.