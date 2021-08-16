Все коммерческие рейсы из международного аэропорта Кабула приостановили

В международном аэропорту столицы Афганистана приостановили все коммерческие рейсы, передает Tolo News в Twitter.

Также граждан призывают избегать толп в воздушной гавани.

Ранее стало известно, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей прорвалась на на взлетно-посадочную полосу.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Сообщалось, что в их планы не входит формирование коалиционного правительства: только «полная власть». Однако в движении пообещали, что под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, но им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве.