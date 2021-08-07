В комитете Госдумы по труду подчеркнули, что увеличения рабочей недели не будет

Продолжительность рабочей недели не планируется увеличивать, заявил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет», — сказал представитель профильного комитета.

Однако и ее сокращение до четырех дней, по его словам, «из области фантазий».

Идею увеличить рабочую неделю высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев. Он считает, что это поможет восстановить экономику страны.

В ответ на это депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн написал, что их партия не допустит увеличения рабочей недели. Он подчеркивал, что коммунисты «ратуют за усиление эксплуатации человека», вместо того чтобы думать о повышении благосостояния людей.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, в свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о Конституции, в которой прописаны только 40 рабочих часов.